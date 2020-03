EUROPÄISCHER AUTOABSATZ HAT SCHLECHTESTEN JAHRESSTART SEIT 2013VER AV - VERBUND GJ BER. NETTOGEW. €549 MIO, ERW. €564,0 MIO DEZ - Deutz Gj ber. Ebit-Marge 4,3% FRU - FERRATUM SIEHT WEGEN CORONA ERHEBLICHEN UMSATZ-, EBIT-EINBRUCHHDD - Heidelberger Druck will sich über Rentenkasse, Jobabbau sanieren FORD - Der Kölner Autobauer Ford schließt aufgrund der Corona-Krise die Werke in Europa. Ab Donnerstag wird für die nächsten Wochen an den Standorten nicht mehr gearbeitet. Betroffen ist auch das Werk in Köln, wo der Fiesta gebaut wird. Die rund 7.000 Mitarbeiter im Werk und den angrenzenden Bereichen werden ab Mittwoch nicht mehr an die Bänder und die anderen Arbeitsplätze ...

