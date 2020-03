FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein erneuter Konzernumbau hat den Aktien von Heidelberger Druck am Mittwochmorgen Rückenwind geliefert. Sie schnellten auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss um 14,5 Prozent auf 0,60 Euro nach oben. Der Druckmaschinenbauer will verlustträchtige Geschäfte einstellen und weltweit bis zu 2000 Stellen abbauen, um die Kosten zu senken und die Profitabilität zu verbessern. Um die Restrukturierung zu finanzieren und die finanzielle Stabilität zu erhöhen, soll zudem ein Teil der Liquiditätsreserven von rund 375 Millionen Euro aus dem Treuhandvermögen des 2005 gegründeten Heidelberg Pension-Trust zurückgeführt werden.



Ein Händler wertete die Restrukturierung mit dem Fokus auf die Profitabilität, vor allem aber die Rückführung der liquiden Mittel positiv. Dadurch würden Sorgen hinsichtlich des kurzfristigen Überlebens des Konzerns beseitigt. In einem positiven Aktienmarktumfeld würde das die Aktien sehr wahrscheinlich nachhaltig antreiben. Im aktuellen Bärenmarkt wegen der Coronakrise könnten einige Investoren in einen Kursanstieg hinein aber schon wieder verkaufen, gibt sich der Börsianer vorsichtig.



So stehen die Aktien des angeschlagenen Druckmaschinenbauers schon lange unter Druck. Erst am Dienstag waren sie im Verlauf auf ein Rekordtief von 0,483 Euro gefallen. Das entsprach einem Minus von 58 Prozent allein im bisherigen Jahresverlauf./mis/jha/

