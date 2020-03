Der Börsen-Wecker vom 18.03.2020 mit den wichtigsten Ereignissen der letzten Stunden. Übersichtlich aufbereitet mit den Schlusskursen vom Dax, Dow Jones und Nikkei 225. Börse Aktien Frankfurt: Erneut drohen hohe Verluste Nach einer Stabilisierung am Vortag dürfte sich am deutschen Aktienmarkt der Ausverkauf zur Wochenmitte fortsetzen… weiterlesen Politik Schwarze Null soll bleiben Das Bundeskabinett will am heutigen Mittwoch die von Finanzminister ...

Den vollständigen Artikel lesen ...