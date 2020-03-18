Anzeige
Mehr »
Login
Mittwoch, 18.03.2020 Börsentäglich über 12.000 News von 621 internationalen Medien

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 796995 ISIN: AU000000LKE1 Ticker-Symbol: LK1 
Stuttgart
18.03.20
08:41 Uhr
0,010 Euro
0,000
0,00 %
Branche
Rohstoffe
Aktienmarkt
AUSTRALIEN
1-Jahres-Chart
LAKE RESOURCES NL Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
LAKE RESOURCES NL 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
0,010
0,023
09:43
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
LAKE RESOURCES
LAKE RESOURCES NL Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
LAKE RESOURCES NL0,0100,00 %