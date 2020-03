flatex Morning-news Öl (Brent): Der Preis für ein Fass Rohöl der Nordseesorte Brent ...

Der Preis für ein Fass Rohöl der Nordseesorte Brent im Mai-Kontrakt an der Terminbörse fiel am Dienstag einmal mehr zurück. Seit Anfang des Jahres hat sich der Preis mehr als halbiert. Sowohl ein Nachfrageschock (aufgrund der Corona-Krise), als auch ein zusätzlicher Angebotsschock (durch das fehlende OPEC+-Arrangement und den daraus resultierenden Wettlauf der Produktion in Russland und Saudi-Arabien) drückten den Ölpreis deutlich in einen Bärenmarkt. Inwieweit die Ölförderung von der massiven Verbreitung von Covid-19 in absehbarer Zeit ausgebremst wird, steht noch in den Sternen.

Zur Charttechnik: Ausgehend vom letzten Verlaufstief des 08. März 2020 bei 31,02 US-Dollar bis zum jüngsten Zwischenhoch des 11. März 2020 bei 39,70 US-Dollar, wären die nächsten Ziele auf der Ober- und Unterseite näher zu bestimmen. Die Widerstände wären bei 31,02/33,07/34,34 und 35,36 US-Dollar auszumachen. Die Unterstützungen kämen bei den Projektionen zur Unterseite von 28.97/27,71 und 25,66 US-Dollar in Betracht.

