LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für International Airlines Group (IAG) von 650 auf 475 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Da die Airlines ihren Flugbetrieb nun nahezu einstellten, sei es wichtig, wie effektiv die Fluggesellschaften durch diese Zeit kämen und in welchem Maß die Regierungen stützten, schrieb Analyst Andrew Lobbenberg in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Mit Blick auf die kurzfristige Situation sieht er IAG, Ryanair und Easyjet besser aufgestellt. Lufthansa stehe hingegen im Vergleich weniger gut da wegen der Barmittel und bei Air France-KLM verweist der Experte auf niedrige Gewinnmargen, wenngleich beide mit ihren strategischen Aufstellungen und den Managementteams überzeugten./ajx/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2020 / 22:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2020 / 03:20 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: ES0177542018

IAG-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de