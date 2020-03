St. Gallen, Schweiz (ots/PRNewswire) - Diese vielseitige und kosteneffiziente Maschine ist sowohl für Einsteiger als auch für erfahrene Bediener geeignet.Hardinge Inc., der führende internationale Anbieter von fortschrittlichen Lösungen für die Herstellung von Werkzeugen und Zubehör für die Metallzerspanung, gab heute die Einführung der universellen CNC-Schleifmaschine KELLENBERGER® 10 bekannt. Die neu entwickelte Universal-Rundschleifmaschine KELLENBERGER 10 ist eine Standardmaschine mit einem ausgezeichneten Preis- / Leistungs-Verhältnis, die mit einer Vielzahl von Optionen individuell angepasst werden kann. Optimiert auf Kosteneffizienz und Durchlaufzeit ist diese energieeffiziente Maschine ideal für alle Erfahrungsstufen. Neben den bereits am Markt etablierten Konzepten KELLENBERGER 100 und KELLENBERGER 1000 ist die KELLENBERGER 10 ein weiteres Beispiel für Spitzenqualität von Kellenberger im Bereich des Rundschleifens. Mit einem Spitzenabstand von 1000 mm und einer Spitzenhöhe von 200 mm deckt die Maschine ein breites Teilespektrum ab. Hohe Verfügbarkeit, Prozesssicherheit, Zuverlässigkeit, Flexibilität in der Produktivität und einfaches Umrüsten zeichnen diese Maschine aus."Die KELLENBERGER 10 führt sowohl Einsteiger wie auch Experten des Präzisionsschleifens schnell und einfach zum Schleifresultat von klassischen Universalschleifbearbeitungen. Die Standardmaschine hat ein unerreichtes Preis- / Leistungsverhältnis in Beschaffung und Unterhalt, berichtet Johannes Murer, Product Sales Specialist. Die bewährten Module garantieren höchste Zuverlässigkeit und Servicefreundlichkeit. Dank der intuitiv bedienbaren Oberfläche BLUE Solution ist nur geringer Schulungsaufwand erforderlich. "Der KELLENBERGER 10 ist als Hakenmaschine konzipiert. Ihr Untergestell ist mechanisch äusserst stabil, um äussere Einflüsse auf das Schleifergebnis zu minimieren. Das bewährte durchgehende Kellenberger-Tischprofil für die Standardbaugruppen und optionale Erweiterungen ist optimal ausgelegt. Die durchgehende Abrichtschnittstelle auf der Tischrückseite reduziert den Umrüstaufwand und erweitert die Abrichtmöglichkeiten.Die Maschine zeichnet sich durch grosszügige X- und Z-Achsenhübe (X=365 mm / Z=1.150 mm), kollisionsfreien Betrieb und Abrichtverhältnisse aus. Die wartungsarme, hochpräzise Linearführung in der X-Achse und die V-Flachschlittenführungen in der Z-Achse sind mit optischen Absolut-Linear-Positionsmesssystemen ausgestattet. Die B-Achse ist als automatische Schaltachse (1° Hirth-Verzahnung) mit hoher Positioniergenauigkeit und +30°/-210° Schwenkbereich ausgeführt.Für hohe Produktivität und Flexibilität kann der Universalschleifkopf optional mit zwei Schleifscheiben mit ø 500/400 mm Aussendurchmesser ausgestattet werden. Leistungsstarke, fettgeschmierte Hochfrequenz-Innenschleifspindeln mit Direktantrieb sind in zwei Drehzahlbereichen (6.000 - 40.000 U/min und 10.000 - 60.000 U/min) erhältlich.Universal-Schleifkopf mit 1 oder 2 Aussenscheiben, Schnittgeschwindigkeit bis 50 m/s, Nennleistung der Schleifscheibenaufnahmekegel 7,5 kWDie Vorteile und Möglichkeiten des KELLENBERGER 10 auf einen Blick:1. Zweite Aussenschleifscheibe / 2. Reitstock / 3. aktive Längenpositionierung / Spaltregelung und Auswuchtsensoren / 5. integriertes Hubsystem / 6. tabellarische Baugruppen: Abrichtgeräte, Lünetten, MesssteuerungDas integrierte Hebesystem mit Kettenzug erleichtert das Anheben von Tischbaugruppen, Schleifscheiben oder Werkstücken. Auch Servicearbeiten oder Reparaturen an der B-Achse sind problemlos möglich. Das Hebesystem kann bis zu 200 kg tragen.Die KELLENBERGER 10 ist mit einer kostenoptimierten Fanuc 0i-TFP CNC-Steuerung mit 19"-Touchscreen und konsequenter Kellenberger-Bedienung ausgestattet. Sie zeichnet sich durch eine schnelle, intuitive Programmierung und Umrüstung mittels BLUE Solution mit Object Guide aus, auch für unerfahrene Bediener. Die Vorteile: flexiblere Bearbeitungsmöglichkeiten, ein breiteres Teilespektrum und integrierte Kellenberger-Ferndiagnose-Software. Alles in allem ist die neue K10 die kostenoptimierte Standard-Rundschleiflösung, um schnellstmöglich von der Zeichnung zum geschliffenen Werkstück zu gelangen.Um mehr über den neuen KELLENBERGER 10 zu erfahren, besuchen Sie bitte folgendes Website: https://www.hardinge.com/product/grinding/kellenberger-10/Über Hardinge Inc.Hardinge, Inc. ist der vertrauenswürdige globale Anbieter von hochpräzisen, computergesteuerten Werkzeugmaschinenlösungen für kritische, schwer zu bearbeitende Metallteile und fortschrittliches Spannzubehör. Mit über 125 Jahren Erfahrung bietet Hardinge die grösste Vielfalt an spanabhebenden Drehmaschinen, Schleifmaschinen, Bearbeitungszentren, Spannzangen, Spannfutter, Indexvorrichtungen, Reparaturteile, Standard- und Spezialspannvorrichtungen und anderes Werkzeugmaschinenzubehör. Hardinge Lösungen können in verschiedenen Industrien gefunden werden, einschliesslich Luft- und Raumfahrt, Landwirtschaft, Automobil, Bau, Konsumgüter, Verteidigung, Energie, Medizin, Technologie und Transport. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Berwyn, PA, entwickelt, produziert und vertreibt Werkzeugmaschinen in über 65 Ländern in Nordamerika, Europa und Asien. Für weitere Informationen über Hardinge besuchen Sie uns bitte unter www.hardinge.com.