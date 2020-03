Der Abverkauf an den Aktienmärkten geht auch in der neuen Woche vorerst weiter. Die Geschäfte bleiben vielerorts geschlossen, die Grenzen ebenso. Die Volkswirtschaften laufen auf Minimalbetrieb. Quelle: shutterstock.com Nach aktuellen Schätzungen der UN könnte das Coronavirus die Weltwirtschaft im laufenden Jahr zwei Billionen Dollar kosten. Für Börsianer bleibt ob der Unvorhersehbarkeit der Lage schwierig, einen Boden unter den Kursen auszumachen. Der aktuelle Stand: Der Dax hat allein in einem ...

