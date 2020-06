Wochenrückblick KW 24: Kalte Dusche für DAX-Bullen, Corona-Comeback sorgt für Stimmungseinbruch

Die Erholungsrallye ließ Anleger zeitweise sämtliche Sorgen vergessen. Der Nasdaq 100 kletterte sogar auf neue Höchststände. Auch DAX-Anleger fingen an von einer neuen Rekordjagd zu träumen. Doch am Donnerstag gab es die kalte Dusche. Insbesondere in den USA steigen die Sorgen vor einer zweiten Corona-Ansteckungswelle. Zudem verbreitete die Fed nicht gerade Optimismus in Bezug auf die wirtschaftlichen Aussichten.

Deutschland

Der Immobilienkonzern Deutsche Wohnen steigt in den DAX auf. Damit rückt die Aktie in den Fokus börsengehandelter DAX-Indexfonds. Das könnte der Aktie neuen Kursauftrieb bescheren. Hier liegen jetzt die nächsten Kursziele. Mehr dazu hier.

