STOCKHOLM (Dow Jones)--Die Regierungen von Schweden und Dänemark stellen Kreditgarantien zur Verfügung, um den Liquiditätsengpass bei der skandinavischen Fluggesellschaft SAS zu beenden. Beide garantieren auf diese Weise jeweils 1,5 Milliarden schwedische Kronen (137,5 Millionen Euro).

Unterdessen machte Norwegian Air klar, dass sie zum Überleben staatliche Hilfen benötigt. "Norwegian ist ein norwegisches Unternehmen, das ähnliche Unterstützung von den norwegischen Behörden benötigt, um norwegische Arbeitsplätze, Infrastruktur und Wirtschaftswachstum zu sichern", sagte der Vorstandschef Jacob Schram.

Schwedens Regierung erklärte, "SAS deckt den Bedarf an Luftfahrtinfrastruktur in Schweden und Dänemark. Beide Regierungen schließen deshalb weitere Maßnahmen in der Zukunft nicht aus."

Schweden und Dänemark sind mit Beteiligungen von 14,8 und 14,2 Prozent die jeweils größten Aktionäre der Airline. SAS hat die meisten ihrer Flüge ausgesetzt und übergangswese 10.000 Mitarbeiter - 90 Prozent der Belegschaft - freigestellt, weil der Flugverkehr faktisch zum Erliegen gekommen ist.

Schweden will weitere 3,5 Milliarden schwedische Kronen an Kreditagarantien für andere Fluggesellschaften in dem Land bereitstellen. Mit den Garantien können sich die Airlines Kredite bei Geschäftsbanken beschaffen.

"Ziel der Maßnahme ist es zu verhindern, das funktionierende schwedische Airlines als Folge der aktuellen Situation scheitern", erklärte die Regierung.

March 18, 2020 04:49 ET (08:49 GMT)

