BioNtech: Deshalb kennt die Aktie jetzt kein Halten mehr

Die Aktie von BioNTech (WKN: A2PSR2 / ISIN: US09075V1026) ist am Mittwochmorgen mit einem gewaltigen Kurssprung von zeitweise über 46 Prozent in den Handel gestartet. Kurstreiber ist hier die mit einem chinesischen Partner betriebene Entwicklung eines Impfstoffs gegen die vom Coronavirus verursachte Krankheit Covid-19.

Impfstoff gegen Covid-19

Das Biopharma-Unternehmen mit Sitz in Mainz will gemeinsam mit Fosun Pharma in Shanghai einen Impfstoff gegen Covid-19 entwickeln. Beide Firmen haben dazu klinische Studien vereinbart. Der Kandidat für einen Impfstoff mit der Bezeichnung BNT162 soll ähnlich wie bei dem Projekt der Tübinger Firma CureVac Körperzellen dazu anregen, Wirkstoffe zur Abwehr des Virus zu erzeugen.

