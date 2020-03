NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat MTU von "Neutral" auf "Underweight" abgestuft und das Kursziel von 150 auf 92 Euro gesenkt. Angesichts der Corona-Krise hält Analyst David Perry in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie einen Einbruch des weltweiten Flugverkehrs im Jahr 2020 um 20 bis 30 Prozent für möglich. Die Branche werde voraussichtlich mehrere Jahre brauchen, um sich davon zu erholen. Beim Triebwerksbauer MTU, der rund 80 Prozent seines Umsatzes mit dem Wartungsgeschäft mache, dürften daher die Gewinne und der freie Barmittelfluss enorm unter Druck kommen. Auf Basis seiner neuen Schätzungen werde MTU mit einem deutlichen Aufschlag zum Konkurrenten Safran gehandelt./tav/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2020 / 06:21 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2020 / 06:27 / GMT



DE000A0D9PT0

