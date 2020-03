Die Düsseldorfer Rheinmetall AG (ISIN: DE0007030009) will ihre Dividende nach einem insgesamt erfolgreich verlaufenen Geschäftsjahr um 0,30 EUR auf 2,40 EUR erhöhen. Sowohl beim Umsatz wie auch beim Ertrag konnte der Technologiekonzern im Geschäftsjahr 2019 nochmals zulegen. In erster Linie leitet sich dies aus dem überaus positiven Geschäftsverlauf der Defence-Sparte ab, doch auch Automotive zeigte in einem schwachen Marktumfeld mit einer insgesamt rückläufigen Automobilproduktion eine robuste Performance. Armin Papperger, Vorstandsvorsitzender der Rheinmetall AG: "Mit unserer Ertragsstärke und ...

