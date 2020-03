BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wird sich am Mittwochabend angesichts der Corona-Krise mit einer Fernsehansprache direkt an die Bevölkerung wenden. Die Ansprache soll jeweils nach den Hauptnachrichtensendungen von ARD (20:15 Uhr) und ZDF (19:20 Uhr) ausgestrahlt werden, teilte ein Sprecher des Bundespresseamtes gegenüber Dow Jones Newswires mit und bestätigte einen entsprechenden Bericht der Süddeutschen Zeitung.

Merkel werde keine neuen Maßnahmen zur Einschränkung des öffentlichen Lebens verkünden, versicherte der Sprecher. Vielmehr wolle sie erläutern, was nun zu tun sei, "um das Ausbreiten des Virus zu verlangsamen und wie jeder sich daran beteiligen soll". Es gehe darum, die geltenden Vorsichtsmaßnahmen zu befolgen. Merkel wolle die Rede bereits am späten Nachmittag aufzeichnen, heißt es in der Süddeutschen Zeitung.

Zuvor hatten sich bereits auch andere Staats- und Regierungschefs westlicher Staaten per Fernsehansprache wegen der Covid-19-Lungenkrankheit an ihre Bürger gewandt. Merkel hat sich noch nie in ihrer mehr als 14-jährigen Amtszeit per Fernsehansprache zu einer besonderen politischen Situation geäußert. Ausnahme sind die traditionellen Neujahrsansprachen.

