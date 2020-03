Unser Börsen-Frühstück für Sie: Die CORONA Krise dominiert das Geschehen an den Märkten der Welt. Heute unter anderem mit einem Blick auf das Reversal an den Märkten gestern, die Krisen Maßnahmen in der Autobranche, Corona-Profiteur Shop Apotheke und Batteriehersteller Akasol.

Gestern gab es Signale eines Wendeansatzes. Sowohl Dax als auch Dow und Co konnten im Laufe des Tages ein Reversal hinlegen. Per Saldo ging es am US Markt zwischen fünf und sechs Prozent aufwärts. Der Dax schaffte immerhin gut zwei Prozent. Die Umsätze waren wieder überdurchschnittlich. Heute früh geht es zunächst wieder in die Gegenrichtung. Die Börsen pendeln sich nach dem Absturz aus.

Die Schätzungen zu den Folgen von Corona gehen derzeit weit auseinander. Natürlich auch, weil die Maßnahmen der großen Industrieflaggschiffe gerade erst beschlossen werden. Hier ein kleiner Überblick aus der Automobilbranche.

ISIN: NL0012044747, DE000A2JNWZ9, DE0005190003, DE0007100000, DE0007664039

