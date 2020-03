Angesichts der Corona-Pandemie sind zahlreiche Fluggesellschaften gezwungen, drastische Maßnahmen zu ergreifen. Auch die Billig-Airline Ryanair wird in den kommenden Tagen einen Großteil ihrer Flotte am Boden lassen. Kapazitäten sollen um bis zu 80 Prozent gekürzt werden. Die kommenden Wochen werden somit zum Stresstest für viele Airlines. Ryanair sollte dennoch als Sieger daraus hervorgehen. Das Coronavirus trifft vor allem die Luftfahrtbranche besonders hart. Immerhin arbeiten in diesem Sektor ...

