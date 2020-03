Heidelberg (WKN: 731400) will seine Profitabilität deutlich und nachhaltig steigern. Dazu gab der Druckermaschinen-Konzern am Dienstag informative Details bekannt. Im Xetra-Handel knallt die HDD-Aktie heute +20,20% nach oben auf 0,655 Euro - zeitweise geht es in einem erneut schwachen Umfeld viel höher.

Wesentlich für das "weitreichende Maßnahmenpaket" ist die Konzentration auf das profitable Kerngeschäft. Zudem wird sich die Gesellschaft von "einzelnen verlustbringenden Produkten beziehungsweise Produktbereichen wie Primefire 106 im Bereich des Digitaldrucks und dem Produktbereich Großformat (Bogenoffsetdruck) bis spätestens Ende 2020" trennen beziehungsweise diese einstellen, die als Belastungsfaktoren gelten.

Das Restrukturierungsprogramm bringt Kosten mit sich, die sich nach jetziger Einschätzung auf circa 300 Millionen Euro belaufen werden. Die von Heidelberg lancierte Prognoseanpassung sieht einen deutlich geringeren Umsatz vor als ursprünglich geplant. Die überarbeitete Finanzierungskonzept, das unter anderem eine erhebliche Reduzierung der Nettoverschuldung vorsieht, werde von den "Arbeitnehmervertretern und der Gewerkschaft sowie auch von allen kreditgebenden Banken" mitgetragen, wie es hieß.

