London (www.fondscheck.de) - Wann immer die Gefahr oder das Eintreten einer Rezession droht, folgt sie in der Regel einem typischen Muster, so die Experten von M&G Investments.Sie werde durch eine angespannte Finanzlage, das Platzen einer Blase, einen dramatischen Anstieg des Ölpreises oder eine Kombination der oben genannten Faktoren hervorgerufen. Dieses Mal sei alles anders: Eine "stay at home"-Rezession, sage Richard Woolnough, Manager des M&G (Lux) Optimal Income Fund (ISIN LU1670724373/ WKN A2JRC8), und wage einen Blick in die Zukunft: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...