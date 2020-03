Der Brent-Ölpreis ist am späten Mittwochvormittag weiter gesunken. Gegen 11.00 Uhr kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 27,88 US-Dollar und damit um 3,35 Prozent weniger als am Vortag. Ein Barrel der US-Ölsorte West Texas Intermediate (WTI) kostete 26,68 Dollar und damit um 2,02 Prozent weniger als am Dienstag."Es geht weiter rasant abwärts mit den Ölpreisen", kommentierte Commerzbank-Analyst ...

Den vollständigen Artikel lesen ...