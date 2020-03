NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Rolls-Royce von 350 auf 250 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Angesichts der Corona-Krise hält Analyst David Perry laut einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie einen Einbruch des weltweiten Flugverkehrs im Jahr 2020 um 20 bis 30 Prozent für möglich. Beim Triebwerksbauer Rolls Royce, der von den Airlines Geld pro geflogener Stunde erhalte, dürfte das einen negativen Barmittelfluss in Höhe von 120 Millionen Pfund in diesem Jahr bedeuten. Auch das Kreditrating des Konzerns dürfte sich verschlechtern und die Dividende gestrichen werden. Eine Kapitalerhöhung erscheine zunehmend wahrscheinlich./tav/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2020 / 06:21 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2020 / 06:27 / GMT



ISIN: GB00B63H8491

