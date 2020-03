Paris (www.aktiencheck.de) - Die Situation an den internationalen Finanzmärkten ist beispiellos: Noch nie haben sich Investoren in einer solchen Lage graduell abnehmender Liquidität befunden, so Benjamin Melman, Global CIO Asset Management bei EdRAM. Auch gebe es Unterschiede zur Finanzkrise von 2008. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...