BERLIN (Dow Jones)--Der Präsident des Robert Koch Instituts (RKI) hat die Bevölkerung eindringlich aufgefordert, den empfohlenen Maßnahmen zur Bekämpfung der Coronavirus-Epidemie in Deutschland Folge zu leisten. Menschen sollten so wenig soziale Kontakte wie möglich haben, ansonsten drohe die Zahl der Infizierten bis Ende des Frühjahrs auf bis zu 10 Millionen hochzuschnellen.

"Wir sind am Anfang einer Epidemie, die noch viele Wochen und Monate in unserem Land unterwegs sein wird", sagte RKI-Präsident Lothar Wieler. "Wenn wir es nicht schaffen, die Kontakte unter den Menschen wirksam und über einige Wochen nachhaltig zu reduzieren, dann ist es möglich, dass wir in zwei bis drei Monaten 10 Millionen Infizierte in Deutschland haben." Mit Vernunft und Solidarität könne man es schaffen, die Infektionszahlen zu drücken.

Man werde in etwa zwei Wochen sehen, ob die von der Bundesregierung und den Ländern eingeführten Maßnahmen ausreichten, um die Verbreitung des Virus zu verlangsamen.

Es sei aber offensichtlich, dass der derzeitige Zustand nicht dauerhaft aufrechtgehalten werden könne, denn es sei ein Extremfall.

Bund und Länder haben sich darauf verständigt, zum Beispiel Schulen, Kitas und alle Geschäfte, die nicht Lebensmittel oder Lebensnotwendiges verkaufen, zu schließen. Auch soll die Bevölkerung möglichst zuhause arbeiten und soziale Kontakte so weit wie möglich vermeiden.

Deutsche Telekom liefert Handydaten ans RKI

Die Deutsche Telekom hat dem RKI aggregierte Handydaten zur Verfügung gestellt, die Information dazu liefern sollen, ob die Mobilität der Bevölkerung wegen der eingeführten Maßnahmen auch tatsächlich nachlasse.

"Wenn die Menschen sich weiterhin so mobil verhalten, wie sie es bis vor einer Woche gemacht haben, dann wird es schwer, das Virus einzudämmen", so Wieler.

Die Anzahl der mit dem Coronavirus infizierten Personen in Deutschland ist innerhalb eines Tages um 1.042 auf 8.198 gestiegen. Von ihnen sind 12 Menschen gestorben, so die jüngsten Angaben vom RKI mit Stand 0 Uhr Mittwoch.

March 18, 2020 05:58 ET (09:58 GMT)

