FRANKFURT (Dow Jones)--BMW rechnet dieses Jahr mit einem deutlichen Gewinnrückgang. "Infolge der Belastungen aus der inzwischen weltweiten Ausbreitung (des Coronavirus) dürfte das Konzernergebnis vor Steuern 2020 nun deutlich rückläufig sein", sagte Finanzvorstand Nicolas Peter während der Jahrespressekonferenz. Vor Ausbruch des Virus hatte der Münchener Konzern noch ein deutlich steigendes Ergebnis erwartet, also einen Anstieg um mehr als 10 Prozent.

Die Anpassung hat auch erhebliche Auswirkungen auf den Cashflow: BMW rechnet dieses Jahr nur noch mit einem positiven freien Cashflow. Ursprünglich hatte der DAX-Konzern mehr als 3 Milliarden Euro für 2020 in Aussicht gestellt.

In allen wesentlichen Märkten kalkuliere BMW nun einen Absatzrückgang ein. Dabei geht der Konzern davon aus, dass sich die Absatzlage "nach einigen Wochen" wieder normalisiere. Die langfristigen Auswirkungen der Corona-Krise seien in der Prognose nicht enthalten, so Peter.

Kontakt zum Autor: markus.klausen@dowjones.com

DJG/kla/smh

(END) Dow Jones Newswires

March 18, 2020 06:08 ET (10:08 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.