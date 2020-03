Die Telekommunikationsprovider in Deutschland sehen sich für eine deutlich höhere Auslastung der Kommunikations- und Datennetze in der Coronavirus-Krise gut gerüstet. ?Aus jetziger Sicht wird die Zunahme von Homeoffice und Streamingdiensten zu keiner Situation führen, in der die Netzkapazitäten an ihre Grenzen geraten?, sagte ein Sprecher der Deutschen Telekom auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur im Bezug auf die Auslastung der Kommunikations- und Datennetze in der Coronavirus-Krise. Ähnlich wie die Deutsche Telekom registrierte auch Vodafone Deutschland ...

Den vollständigen Artikel lesen ...