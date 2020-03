Berlin/Brüssel (ots) - Angesichts von Falschmeldungen in sozialen Medien, die EU lasse die Bürger angesichts der Corona-Epidemie im Stich, haben die PIRATEN im Europäischen Parlament die EU-Maßnahmen in diesem Bereich zusammengestellt (siehe unten). Der Europaabgeordnete Patrick Breyer (Piratenpartei) fordert aber eine zusätzliche, digitale Dimension des Krisenmanagements:"Wer zuhause bleiben muss und keinen modernen Internetzugang hat, ist von digitalen Informations- und Hilfsangeboten ebenso abgeschnitten, wie von Telearbeit und Telelernen. Angesichts dieser Pandemie muss Europa endlich allen Bürgern ein Recht auf Breitband-Internetanschluss einräumen. Die ursprünglich bis Ende 2020 vorgesehene Umsetzung der entsprechenden EU-Richtlinie (Kommunikationskodex) muss als Eilmaßnahme jetzt vorgezogen werden. Dass Zehntausende Haushalte in Deutschland bis heute keinen Breitband-Internetanschluss bekommen können und nur Anspruch auf einen Telefonanschluss haben, hat in Krisenzeiten untragbare Auswirkungen."Anja Hirschel, Themenbeauftragte für Digitalisierung der Piratenpartei, ergänzt: "Es ist doch paradox, dass dieselbe Bundesregierung, die seit Jahren den Ausbau der Breitbandnetze schleifen lässt, nun erwartet, dass große Teile der Bevölkerung von jetzt auf gleich ihre Arbeit von zuhause aus über das Internet erledigen. Die gegenwärtigen Herausforderungen machen bewusst, welchen immens hohen Stellenwert das Internet inzwischen in unserem Leben hat. Schon seit vielen Jahren fordern wir PIRATEN größere Anstrengungen beim Ausbau der Netze sowie ein Grundrecht auf 'digitale Teilhabe' [1]. Spätestens jetzt wird der breiten Masse schlagartig klar, dass das Internet längst eine unabdingbare Voraussetzung für die gesellschaftliche Teilhabe ist und zur Basisversorgung gehört. Der Gesetzgeber sollte deshalb jetzt die Initiative ergreifen und ein Grundrecht auf einen Zugang zum Internet festschreiben."Auch die in Deutschland übliche Volumenbegrenzung für mobile Datenverbindungen ist den PIRATEN ein Dorn im Auge. Die Piratenpartei Deutschland appelliert deshalb an die deutschen Telekommunikationsanbieter, die Begrenzungen des Datenvolumens für Mobilfunk- und Internetverträge für die Dauer der Pandemie vorübergehend aufzuheben und kostenloses Telefonieren zu ermöglichen [2], wie dies in anderen Ländern bereits der Fall ist [3].Was die EU unternimmt - Liste der EU-Hilfen in der Coronavirus-Krise:- Investitionsinitiative der EU als Reaktion auf das Coronavirus:37 Mrd. EUR öffentliche Investitionen, um die Kohäsionsmitteldorthin zu leiten, wo sie am meisten benötigt werden- Bereitstellen von 47,5 Millionen Euro aus demHorizont-2020-Fonds zur Finanzierung von 17Gesundheitsforschungsprojekten zur COVID-19-Pandemie- Ausfuhrgenehmigungssystem zur Beschränkung der Ausfuhr in Europabenötigter medizinischer Schutzausrüstung- Bereitstellung von 100 Milliarden Euro an Bankkapital durch dieEZB, um den Kreditfluss an die Wirtschaft aufrechtzuerhalten unddie Folgen der Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen- Kontrollmechanismen zur Gewährleistung der zuverlässigenVersorgung der Mitgliedsstaaten mit Gesundheitsgütern- Schaffen von Anreizen für Textilunternehmen, medizinischeSchutzausrüstung herzustellen- Erweiterung des EU-Katastrophenschutz-Mechanismus (rescEU) zumKauf medizinischer Ausrüstung- Beschleunigte gemeinsame Beschaffung von medizinischen Testkitsund Beatmungsgeräten- Leitlinien für nationale Grenzschutzmaßnahmen- Genehmigung zusätzlicher nationaler Unterstützungsmaßnahmen wieLohnsubventionen, Aussetzung der Zahlungen von Unternehmens- undMehrwertsteuern oder Sozialabgaben- Verabschiedung von Vorschriften für staatliche Beihilfen, die esden Mitgliedstaaten ermöglichen, den akuten Liquiditätsbedarf zudecken und Unternehmen zu unterstützen, die aufgrund desCOVID-19-Ausbruchs vor dem Bankrott stehen- Genehmigung normalerweise nicht zugelassener Subventionen, wiezum Beispiel Ausgaben im Gesundheitssektor und gezielteHilfsmaßnahmen für Unternehmen und Arbeitnehmer- Anpassung oder Aussetzung der von den Mitgliedstaatengeforderten Steueranstrengungen im Falle eines negativenWirtschaftswachstums- Gesetzesvorschlag für eine vorübergehende Entlastung derFluggesellschaften von Leerflügen, damit diese ihre Start- undLandeslots behalten können- Bereitstellung von 1 Mrd. EUR als Garantie für den EuropäischenInvestitionsfonds, um den Banken einen Anreiz zu geben, kleinenund mittelständischen Unternehmen Liquidität zur Verfügung zustellen- Förderung von Kurzarbeitsregelungen und Weiterbildungs- sowieUmschulungsprogrammen- Vorbereitung eines Gesetzesvorschlages für ein europäischesArbeitslosenversicherungssystem, das zur Erhaltung vonArbeitsplätzen beitragen soll- Nutzung des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung und desEuropäischen Sozialfonds, um in die Gesundheitssysteme derMitgliedsstaaten zu investieren- Bereitstellung von 179 Millionen EUR des Europäischen Fonds zurAnpassung an die Globalisierung, um entlassene Arbeitnehmer undSelbstständige zu unterstützen- Bereitstellung von 800 Millionen EUR durch die Erweiterung desAnwendungsbereichs des EU-Solidaritätsfonds, damit dieser auchin einer Krise im Bereich der öffentlichen Gesundheit Hilfen ausdiesem Fond möglich macht- Einrichtung eines Netzwerks der europäischen Verbände derTourismus- und Reisebranche zum Informationsaustausch und zurBewertung der Auswirkungen Anmerkung: Viele andere der notwendigen Maßnahmen gegen eine weitere Ausbreitung des Coronaviruses, wie beispielsweise Gesundheits- und Notfallmaßnahmen, liegen außerhalb des Zuständigkeitbereiches der EU. Darüber hinaus ist die EU wesentlich stärker an den vorhandenen Haushaltsrahmen gebunden als die Mitgliedstaaten, da sie keine Schulden aufnehmen darf.Quellen/Fußnoten:[1] http://ots.de/Tcm4wD[2] http://ots.de/okaBKo[3] http://ots.de/sSpYGDPressekontakt:Bundespressestelle Bundesgeschäftsstelle,Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitPiratenpartei DeutschlandPflugstraße 9A | 10115 BerlinE-Mail: presse@piratenpartei.deWeb: www.piratenpartei.de/presseTelefon: 030 / 60 98 97 510 Fax: 030 / 60 98 97 519Original-Content von: Piratenpartei Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/76876/4550958