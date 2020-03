Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die privaten Banken in Deutschland haben infolge der Corona-Krise ihre Erwartung für die Entwicklung des Bruttoinlandsproduktes (BIP) für dieses Jahr drastisch gesenkt. "Für Deutschland befürchtet der Bankenverband inzwischen einen Rückgang der gesamtwirtschaftlichen Leistung um 4 bis 5 Prozent in diesem Jahr", erklärte der Bundesverband deutscher Banken. "Sollten die täglichen Neuinfektionen in den nächsten Wochen ihren Höhepunkt überschreiten, könnten sich im Verlauf des zweiten Halbjahres Nachfrage und Produktion wiederbeleben."

Es handele sich um einen "Einbruch, den wir so noch nicht gesehen haben", sagte der Vorsitzende des Ausschusses für Wirtschafts- und Währungspolitik des Bankenverbandes, Stefan Schneider. Im zweiten Quartal rechne er mit "irgendetwas um minus 7-1/2 Prozent", erklärte der Chefökonom Deutschland der Deutschen Bank bei einer telefonischen Pressekonferenz des Bankenverbandes. Es handele sich um sehr grobe Schätzungen. Zuvor hatte der Bankenverband Ende September 2019 für 2020 einen Zuwachs der deutschen Wirtschaftsleistung um 1,0 Prozent vorhergesagt.

Stelle sich heraus, dass es später eine Nachfrageschwäche gebe, werde es auch zu klassischen Konjunkturprogrammen kommen, sagte Schneider. "Davon gehen wir mit großer Wahrscheinlichkeit aus." Um die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise abzumildern, "muss den Unternehmen jetzt rasch und unkompliziert geholfen werden", forderte der Hauptgeschäftsführer des Bankenverbandes, Christian Ossig. "Die Krise trifft eine zuvor gesunde Wirtschaft wie eine unvermittelte Naturkatastrophe." Es handele sich nicht um eine Finanzkrise.

"Banken stehen an der Seite ihrer Kunden, sie brauchen hierzu aber Unterstützung von der aufsichtlichen Seite", betonte Ossig. Damit Unternehmen weiter mit Liquidität versorgt werden könnten, sollten "Spielräume in der Regulierung überprüft und flexibel ausgelegt werden". Die Europäische Zentralbank (EZB) solle die Belastungen der Banken mit dem Negativzins deutlich verringern. Er verlangte eine größere Freistellung von Überschussliquidität von den negativen Zinsen.

