Es war einmal… Mehr als 150 Investments hatten wir noch vor einigen Monaten in unserer Empfehlungsliste. In der Erwartung eines anspruchsvollen Börsenjahres 2020 haben wir die Zahl der Engagements nach und nach markant reduziert. Die Corona-Krise besorgte dann den Rest und hinterließ einen kargen Rest, den es nun durch den Sturm zu bringen gilt. Da die Bundesliga ruht, helfen wir ein wenig aus. Offensive oder Defensive? Stop ja oder nein? Kaufen oder halten? Hier erfahren Sie, welches Investment - abseits unserer Short-Engagements - bei uns noch in der Startelf steht.

ISIN: DE000A0S9GB0, CNE1000003X6, DE0005200000, DE0005313506, DE0005419105, DE0007231334, US7427181091, US2546871060, US0378331005, US8816242098, US0231351067

