Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Europäische Zentralbank (EZB) beobachtet nach den Worten von EZB-Direktorin Isabel Schnabel die Lage bei Investmentfonds genau und will gegebenenfalls einen "übermäßigen Preisverfall" verhindern. "Bei Fonds gilt es im Falle massiver Mittelabzüge, einen übermäßigen Preisverfall durch sogenannte Fire Sales - also Notverkäufe von Vermögenswerten zu Schleuderpreisen - zu verhindern", sagte Schnabel in einem Interview mit der Wochenzeitung Die Zeit. Bislang zeigten sich nur vereinzelt Kapitalabflüsse, aber die EZB müsse das "im Auge behalten".

Die EZB wollte Schnabels Äußerung nicht weiter kommentieren.

March 18, 2020 06:59 ET (10:59 GMT)

