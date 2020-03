Von Emese Bartha

FRANKFURT (Dow Jones)--Eine niedrige Nachfrage kennzeichnete die Aufstockungsauktion 0,00-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit 2050. Diese belief sich auf 1,347 Milliarden Euro, bei einem Gesamtvolumen von 1,5 Milliarden Euro. Es wurden schließlich 1,176 Milliarden bedient. Die Aufstockungsauktion war damit "technisch unterzeichnet", was jedoch bei Bundesanleihen nicht ungewöhnlich ist. Den Restbetrag von 324 Millionen nahm die Finanzagentur wie üblich für Marktpflegezwecke selbst ab. Die Durchschnittsrendite sank auf 0,01 Prozent von 0,31 Prozent bei der vorherigen Auktion.

Nachfolgend die Details der Auktion in Tabellenform; in Klammern die Ergebnisse der vorhergegangenen Auktion am 15. Januar:

=== Emission 0-00-prozentige Bundesanleihen mit Laufzeit August 2050 Volumen 1,5 Mrd EUR Bietungsvolumen 1,347 Mrd EUR Zuteilungsbetrag 1,176 Mrd EUR Zeichnungsquote 1,1 (1,1) Durchschnittsrend. 0,01% (0,31%) ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/ros/flf

(END) Dow Jones Newswires

March 18, 2020 07:22 ET (11:22 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.