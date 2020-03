Die Aktie von MTU Aero Engines (WKN: A0D9PT) nimmt einen Tag nach dem Dividenden-Schock den DAX-Rutsch überproportional mit. Der Kurs bröckelt um -16,17% auf 107,30 Euro ab.

MTU ist eines der vielen börsennotierten Unternehmen, das seinen Aktionären aller Wahrscheinlichkeit keine - oder eine erheblich zurechtgestutzte - Dividende im laufenden Jahr präsentieren wird. Der MTU-Vorstand will, so heißt es in der gestrigen Mitteilung, seinen Gewinnverwendungsvorschlag an die Aktionäre anpassen.

In diesen Tagen geht es schnell an den Börsen

Wie ich in meinem gestrigen MTU-Update bereits anklingen habe lassen, ist die "Aktie nach wie vor kein Schnäppchen". Wie tief die MTU-Aktie mittelfristig geht, ist in erster Linie abhängig vom weiteren Verlauf der Corona-Pandemie. Der Chef des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler, sprach heute vormittag angesichts der Infizierten-Zahl und der zu beobachtenden Beschleunigung von einem "exponentiellen Wachstum" - hochgerechnet wären das möglicherweise 10 Millionen Betroffene in rund 100 Tagen.

