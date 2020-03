Der Elektrotechnik-Spezialist Mennekes eröffnet eine eMobility-Niederlassung in den Niederlanden. Das eMobility-Team des Sauerländer Unternehmens soll noch im März seine Arbeit aufnehmen - unter anderem mit einer neuen Produktreihe und Kooperationsmodellen. Das Ladeinfrastruktur-Portfolio in den Niederlanden werde durch eine neue Produktreihe ergänzt, so Mennekes in einer Mitteilung. Diese sei speziell ...

Den vollständigen Artikel lesen ...