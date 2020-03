AUDUSD durchbrach das Tief von 2008, was auf die Stärke des US-Dollars und die anhaltenden Bedenken hinsichtlich der Coronavirus-Pandemie zurückzuführen ist. Die RBA hat die Zinsen in diesem Jahr bereits zweimal gesenkt und angekündigt, dass sie gegebenenfalls weitere Senkungen in Betracht ziehen werde. Diese Nachrichten haben die australische Währung geschwächt. Zurzeit wird der australische Dollar bei 0,5920 gehandelt, ein Niveau, das seit 2003 nicht mehr erreicht wurde. AUDUSD durchbrach die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...