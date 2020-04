WASHINGTON (Dow Jones)--Die Aktivität im verarbeitenden Sektor des Distrikts von Philadelphia ist im April deutlich schwächer als erwartet gewesen. Der Philadelphia-Fed-Index sank auf minus 56,6 (März: minus 12,7) Punkte. Das war der niedrigste Stand seit Juli 1980. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Rückgang auf minus 30,0 prognostiziert. Der Index der Auftragseingänge ging auf minus 70,9 (minus 15,5) Punkte zurück, der Beschäftigungsindex auf minus 46,7 (plus 4,1) Punkte, jener der erzielten Preise auf minus 10,6 (plus 6,8) Punkte und der der bezahlten Preise auf minus 9,3 (plus 4,8) Punkte.

Kontakt zum Autor: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/DJN/hab/sha

(END) Dow Jones Newswires

April 16, 2020 08:40 ET (12:40 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.