LEG Immobilien -7.82% 69Zent (46000009): LEG Immobilien investiert überiegend in Wohnungen in NRW und hat somit Wohnungen in Duisburg zur Verfügung. Warum Duisburg? Dies wird der zentrale Umschlagshafen in Europa für die Seidenstraße, welche das größte Infrastrukturprojekt der Menschheitsgeschichte ist. Allein der Südwesten hat letztes Jahr annähernd 50.000 Stellen verloren und allein der Hafen in Duisburg hat im Jahr 2019 über 30.000 Stellen generiert ... Zudem verbindet die LEG AG die geforderte rechtstaatlichkeit über die BRD mit der Region Duisburg, welche das aufwärtspotenzial birgt (siehe Anlagestrategie der Assetklasse 2). (18.03. 12:39) >> mehr comments zu LEG Immobilien: www.boerse-social.com/launch/aktie/leg_immobilien ...

