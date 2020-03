MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Bechtle auf "Add" mit einem Kursziel von 129 Euro belassen. Analyst Knut Woller widmete sich in einer am Mittwoch vorliegenden Studie der Frage, inwieweit die Viruskrise die Nachfrage nach Home-Office-Hardware antreiben wird. Es könne ein starkes erstes Quartal für Hardwareanbieter werden. Allerdings könnten auf der anderen Seite größere Infrastrukturprojekte bei den Kunden verschoben werden./tih/kro



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2020 / 09:17 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005158703

