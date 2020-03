MOREH sieht sich als Immobilienbestandshalter im aktuellen Umfeld der Coronavirus-Krise solide aufgestellt und erwartet trotz erheblicher Einschränkungen im öffentlichen Leben keine wesentlichen Auswirkungen auf die Mieteinnahmen. Heute außerdem in den News: publity realisiert Vermietungserfolge am Flughafen Dortmund und Fair Value REIT setzt positive Entwicklung 2019 fort. MOREH sieht sich als Immobilienbestandshalter ...

