Im Vergleich zum Vorjahr stiegen die Exporte deutlich auf rund 1.125 Mio. Euro (2019; plus 6,8 %) gegenüber rund 1.053 Mio. Euro (2018), teilte der VDMA mit. Gerade wegen der teilweise deutlichen Veränderungen in einzelnen Regionen bleibt die EU-28 nach wie vor wichtigste Abnehmerregion für die deutschen Hersteller von Wasser- und Abwassertechnik. Die Exporte in die Staaten der EU-28 stiegen 2019 um 12,1 % auf 528,1 Mio. Euro. Ähnlich positiv entwickelten sich auch die Exporte in die anderen Staaten Europas. Das Wachstum der Ausfuhren wurde vor allem von verstärkter Nachfrage Russlands getragen. In Summe stiegen die Exporte in das Sonstige Europa um 12,5 % auf 145,1 Mio. Euro.

