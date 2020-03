Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Merkel plant wegen Corona-Krise eine Fernsehansprache

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wird sich am Mittwochabend angesichts der Corona-Krise mit einer Fernsehansprache direkt an die Bevölkerung wenden. Die Ansprache soll jeweils nach den Hauptnachrichtensendungen von ARD (20.15 Uhr) und ZDF (19.20 Uhr) ausgestrahlt werden, teilte ein Sprecher des Bundespresseamtes gegenüber Dow Jones Newswires mit und bestätigte einen entsprechenden Bericht der Süddeutschen Zeitung.

RKI: Infiziertenzahl kann ohne Kontakteinschränkungen auf 10 Mio steigen

Der Präsident des Robert Koch Instituts (RKI) hat die Bevölkerung eindringlich aufgefordert, den empfohlenen Maßnahmen zur Bekämpfung der Coronavirus-Epidemie in Deutschland Folge zu leisten. Menschen sollten so wenig soziale Kontakte wie möglich haben, ansonsten drohe die Zahl der Infizierten bis Ende des Frühjahrs auf bis zu 10 Millionen hochzuschnellen.

Bankenverband erwartet BIP-Rückgang um 4 bis 5 Prozent dieses Jahr

Die privaten Banken in Deutschland haben infolge der Corona-Krise ihre Erwartung für die Entwicklung des Bruttoinlandsproduktes (BIP) für dieses Jahr drastisch gesenkt. "Für Deutschland befürchtet der Bankenverband inzwischen einen Rückgang der gesamtwirtschaftlichen Leistung um 4 bis 5 Prozent in diesem Jahr", erklärte der Bundesverband deutscher Banken. "Sollten die täglichen Neuinfektionen in den nächsten Wochen ihren Höhepunkt überschreiten, könnten sich im Verlauf des zweiten Halbjahres Nachfrage und Produktion wiederbeleben."

IMK rechnet 2020 mit Abschwung

Das Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) der Hans-Böckler-Stiftung rechnet für dieses Jahr aufgrund der Coronavirus-Pandemie mit einem Abschwung. Das gab das Institut in einer Pressemitteilung bekannt. Die bisherige Konjunkturprognose des IMK von einem Wirtschaftswachstum von 0,8 Prozent sei nicht mehr zu erreichen. In der neuen Prognose, die derzeit erstellt wird, rechnen die Düsseldorfer Konjunkturforscher nunmehr mit einem Abschwung für 2020.

HWWI sieht 2020 BIP-Rückgang von 2,5 Prozent, 2021 BIP-Plus von 2,3 Prozent

Das Hamburgische Weltwirtschaftsinstitut (HWWI) hat angesichts der Coronavirus-Epidemie seine Prognose für die Wirtschaftsentwicklung in Deutschland in diesem Jahr deutlich reduziert. Die Ökonomen erwarten für 2020 einen Rückgang des Bruttoinlandsproduktes (BIP) um 2,5 Prozent, für 2021, wenn zu der Erholung auch Nachholeffekte beitragen, dann aber ein Wachstum von 2,3 Prozent. Im Dezember 2019 hatte das HWWI 1,4 Prozent Wachstum für dieses und 1,5 Prozent für nächstes Jahr vorausgesagt.

Ifo-Chef Fuest sieht ähnlichen Einbruch der Wirtschaft wie 2009

Der Chef des Münchner Ifo-Instituts, Clemens Fuest, hat vor schwerwiegenden ökonomischen Folgen der Coronavirus-Pandemie gewarnt und forderte massive Hilfsprogramme des Staats. "Mit der Coronakrise gerät Deutschland in eine komplexe Wirtschaftskrise, deren Dimensionen derzeit viele noch unterschätzen", schrieb Fuest in einem Gastbeitrag für das Handelsblatt. Die deutsche Wirtschaft sei einem simultanen Angebots- und Nachfrageschock ausgesetzt. Darüber hinaus bestehe die Gefahr, "dass die Kreditversorgung der Wirtschaft gestört wird und die Staatsschuldenkrise im Euroraum zurückkehrt", erklärte Fuest.

Ifo veröffentlicht am Donnerstag vorläufigen Geschäftsklimaindex für März

Das Münchner Ifo-Institut veröffentlicht am Donnerstag einen vorläufigen Geschäftsklimaindex für März. Die Konjunkturforscher begründen ihre Entscheidung mit der "ungewöhnlichen Lage" und damit, dass die am Donnerstag anstehende Konjunkturprognose zu einem gewissen Teil auf den Zahlen des Ifo-Geschäftsklimas für März beruhten. Der Indexstand wird nach Ifo-Angaben wie immer um 10.00 Uhr bekannt gegeben, die Konjunkturprognose folgt gegen 10.10 Uhr.

Scholz schließt Finanzspritze für Italien aus ESM nicht aus

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hält Finanzhilfen für Italien durch den Rettungsfonds ESM grundsätzlich für denkbar. Europa verfüge mit dem Fonds "über die nötige Kampfkraft in der Krise", sagte Scholz der Wochenzeitung Die Zeit. Er halte es zwar noch für nicht angeraten, den ESM zu aktivieren. Die Euroländer seien überzeugt, die Probleme bewältigen zu können. "Wenn es anders kommen sollte, werden wir unserer Verantwortung gerecht werden", so Scholz.

Kabinett billigt Budgetplan für 2021 - Corona-Folgen nicht enthalten

Das Bundeskabinett hat die von Finanzminister Olaf Scholz (SPD) vorgelegten Eckpunkte für den Haushalt 2021 und die weitere Finanzplanung bis 2024 gebilligt, die allerdings noch keinerlei Auswirkung der Coronavirus-Pandemie berücksichtigen. Die Vorlage sei beschlossen worden, teilte das Finanzministerium in Berlin auf Anfrage mit. Vorgesehen ist darin laut Angaben aus Regierungskreisen eine Ausgabensteigerung um 2,3 Prozent im kommenden Jahr auf 370,3 Milliarden Euro und ein Einhalten der Schwarzen Null.

Handel fordert wegen Corona-Krise rasche Unterstützung von Regierung

In einem Brief an Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat der Handelsverband Deutschland (HDE) "schnelle und umfassende Hilfe für die vielen Handelsunternehmen" gefordert, die zur weiteren Eindämmung des Coronavirus schließen müssen. "Die Corona-Epidemie stellt unsere Branche vor sehr große Herausforderungen, wie es sie selbst während der Finanzkrise nicht gegeben hat. Durch massive Umsatzausfälle werden tausende selbstständige Unternehmen und Millionen von Arbeitsplätzen vernichtet", erklärte HDE-Präsident Josef Sanktjohanser.

Ingenieure, Baufirmen drängen trotz Corona auf Zahlung von Rechnungen

Ingenieurbüros und Bauunternehmen aus ganz Deutschland schlagen wegen der ausbleibenden Begleichung fälliger Rechnungen Alarm. Kommunen wollten Rechnungen für bereits geleistete Aufträge nicht begleichen und würden dies zum Teil schriftlich mit Hinweis auf laufende Unterstützungsprogramme für die Wirtschaft begründen.

IfW: Corona-Folgen für Arbeitsmarkt erst im Sommer absehbar

Das Kieler Institut für Weltwirtschaft (IfW) rechnet erst zur Jahresmitte mit sichtbaren Auswirkungen der Corona-Krise auf die Arbeitslosenstatistik. Dies sei erst im Sommer absehbar, sagte IfW-Präsident Felbermayr der Augsburger Allgemeinen. "Der Konjunktureinbruch im ersten Halbjahr dürfte am Arbeitsmarkt zwar deutlich auf das Arbeitsvolumen durchschlagen, aber weit weniger stark auf die Zahl der Erwerbstätigen", sagte der Volkswirt.

Immobilienwirtschaft fordert Rettungsprogramm für Gewerbemieter

Die deutsche Immobilienwirtschaft fordert von der Bundesregierung wegen der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Epidemie ein Rettungsprogramm für Gewerbemieter und Hotelpächter. Der ZIA Zentraler Immobilien Ausschuss, der Spitzenverband der Immobilienwirtschaft, sieht Gewerbemieter und Bestandshalter wegen der Ausbreitung des Coronavirus und ersten Schließungen von Geschäften vor existenziellen Problemen.

Touristen müssen Schleswig-Holstein wegen Coronakrise bis Donnerstag verlassen

Wegen der derzeitigen Coronakrise müssen alle Touristen Schleswig-Holstein bis spätestens Donnerstag verlassen. Das teilte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) in Kiel mit. Bereits seit Mittwoch ist Touristen die Einreise in das Bundesland komplett verboten. Alle Hotels, Pensionen, Ferienhausbesitzer und andere Einrichtungen sind ab sofort geschlossen, gleiches gilt für Restaurants und Cafés.

Scholz lässt sich wegen "heftiger Erkältung" auf Corona testen

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) lässt sich nach eigenen Angaben wegen einer "heftigen Erkältung" auf das Coronavirus testen. "Heute mache auch ich Homeoffice, nachdem ich mit einer heftigen Erkältung aufgewacht bin", erklärte der Vizekanzler über den Kurznachrichtendienst Twitter. "Und sicherheitshalber lasse ich mich testen, in diesen Zeiten ja nicht unwichtig", betonte Scholz.

Mehr als 2.500 neue Corona-Fälle in Spanien binnen eines Tages

In Spanien steigt die Zahl der Coronavirus-Infektionen weiter stark an: Binnen eines Tages wurden mehr als 2.500 neue Infektionen registriert, wie das Gesundheitsministerium in Madrid am Mittwoch mitteilte. Die Zahl aller Infektionsfälle lag demnach bei 13.716 und damit um 2.538 höher als noch am Dienstag. 598 Menschen starben in Spanien bereits an der Lungenkrankheit Covid-19, die durch das neuartige Coronavirus ausgelöst wird.

Stau an Grenze Richtung Polen wächst auf 60 Kilometer

Der durch Grenzkontrollen in Polen entstandene Stau an der Grenze von Sachsen zum Nachbarland ist mittlerweile auf etwa 60 Kilometer angewachsen. Am Mittwochmorgen habe sich das Stauende an der Autobahn 4 zwischen den Anschlussstellen Uyst und Burkau befunden, teilte die Polizeidirektion Görlitz mit. Der Stau wachse weiter. Auch auf der Autobahn 12 von Brandenburg nach Polen hatte es zuletzt Stau gegeben.

Bafin setzt antizyklischen Kapitalpuffer für Banken wieder auf Null

Das zentrale Gremium der deutschen Finanzbehörden hat eine Senkung der Anforderungen an Banken zum Aufbau von Kapitalpuffern angekündigt, um Folgen der Corona-Krise für den Finanzsektor abzufedern. Eine zuvor von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) beschlossene Erhöhung des antizyklischen Kapitalpuffers der Banken, die diese eigentlich bis zum 1. Juli umsetzen sollten, wird damit wieder rückgängig gemacht.

