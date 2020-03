Trotz des Ausbruchs des Coronavirus haben sich Umsatz und Ergebnis des international aufgestellten Automobilzulieferers HELLA GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE000A13SX22) in den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres 2019/2020 (1. Juni 2019 bis 29. Februar 2020) im Rahmen der Erwartungen entwickelt. So hat sich der währungs- und portfoliobereinigte Umsatz auf Basis vorläufiger Zahlen um 3,7 Prozent auf 4,8 Milliarden Euro reduziert (Vorjahr: 5,0 Milliarden Euro). Das bereinigte operative Ergebnis (bereinigtes EBIT) ist auf 347 Millionen Euro gesunken (Vorjahr: 410 Millionen Euro); die bereinigte ...

