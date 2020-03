Auch die Verleiher von Elektro-Tretrollern und E-Fahrrädern reagieren auf die Coronakrise. Lime, Bird und Uber verleihen vorübergehend keine E-Scooter beziehungsweise E-Bikes mehr. Der US-amerikanische Fahrrad- und E-Rollervermieter Lime wird sein Angebot aufgrund der Coronakrise an fast allen Standorten weltweit pausieren. Auch in Deutschland wird der Rollerverleih eingestellt, teilt das Unternehmen auf seiner Website mit. In Europa bleibt Lime vorerst nur in Budapest aktiv. Auch dort soll die Situation aber weiterhin beobachtet werden. Außerdem hat das Startup an den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...