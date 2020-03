Die schnelle Verbreitung des Coronavirus in den USA hat Elon Musk offenbar nicht beeindruckt, die Tesla-Fabrik blieb offen. Jetzt hat die Polizei eingegriffen - und das Werk dichtgemacht. "Die Coronavirus-Panik ist dumm", verkündete Tesla-Chef Elon Musk noch am 6. März via Twitter - und erntete dafür 1,7 Millionen Like-Herzen. Am Dienstag legte Musk noch einmal nach. Seiner Meinung nach übersteige die Gefahr der Panik jene von Corona bei Weitem. Immerhin hatte der Tesla-Chef es seinen Mitarbeitern überlassen, ob sie zur Arbeit kommen wollen. An eine Schließung der Fabrik dachte ...

