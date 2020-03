BERLIN (Dow Jones)--Das Bundeskabinett hat strengere Vorschriften für mehr Energieeffizienz in der eigenen Beschaffung gebilligt. Die Dienststellen des Bundes müssten nun grundsätzlich Waren und Produkte mit der höchsten verfügbaren Effizienzklasse einkaufen, heißt es in der entsprechend überarbeiten Verwaltungsvorschrift, die Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier vorgelegt hatte. Dies gilt sowohl für Ausschreibungen in Deutschland als auch in Europa.

Der CDU-Politiker sprach von einem "signifikanten Beitrag zur Erreichung der Klimaschutzziele. Damit bleibt eine vollständig klimaneutrale Verwaltung, die wir mittelfristig erreichen wollen, kein reines Wunschdenken mehr."

Die bisherige Regelung lief zum Jahresende aus und wurde im Rahmen des Klimaschutzprogramms 2030 überarbeitet. Das Wirtschaftsministerium kündigte an, dass auch eine allgemeine Vorschrift zur klimafreundlichen öffentlichen Beschaffung geplant sei. Diese soll sich auf besonders klimarelevante Produkte und Dienstleistungen erstrecken.

