Im Handel wird nicht mehr ausgeschlossen, dass die EZB schon bald als massiver ETF-Käufer in Erscheinung treten wird. Laut EZB-Direktorin Isabel Schnabel will die EZB Firesales bei Investmentfonds verhindern. Im Handel heißt es dazu, dies könne nur bedeuten, dass entweder die EZB als Käufer in Erscheinung treten werde. Alternativ könnte auch die Aufsicht regulativ an den Märkten eingreifen. Während der Finanzkrise wurden etwa offene Immobilienfonds geschlossen. Teilweise werden bereits Forderungen nach einer Stillegung aller Börsen laut.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/flf

(END) Dow Jones Newswires

March 18, 2020 09:02 ET (13:02 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.