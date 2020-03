Fair Value REIT hat am Mittwoch Zahlen für das Jahr 2019 vorgelegt. Der Immobilien-Konzern meldet stabile Mieterträge in Höhe von 21,9 Millionen Euro, während das Betriebsergebnis von 37,8 Millionen Euro auf 25,3 Millionen Euro gefallen ist. Je ...

Den vollständigen Artikel lesen ...