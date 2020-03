Unterföhring (ots) - Anlässlich der Corona-Krise ändert SAT.1 erneut bis auf weiteres sein Programm. Der Sender informiert im "SAT.1-Frühstücksfernsehen Spezial - Gemeinsam gegen die Krise!" ab Montag, 23. März 2020, montags bis freitags um 10:00 Uhr die Zuschauer live über das aktuelle Geschehen. Simone Panteleit moderiert die einstündigen Sondersendungen. "Die Dr. Wimmer Show" verschiebt sich dadurch um eine Stunde auf 11:00 Uhr.SAT.1-Geschäftsführer Kaspar Pflüger: "Der Erfolg unseres Frühstücksfernsehens auch in diesen Krisenzeiten zeigt, dass die Sendung jetzt umso mehr ein wichtiger Wegweiser und Ratgeber für unsere Zuschauer ist. Mit dem 'SAT.1 Frühstücksfernsehen Spezial' wollen wir die Bürger eine weitere Stunde mit aktuellen Informationen versorgen und in ihrem veränderten Alltag begleiten.""SAT.1-Frühstücksfernsehen Spezial - Gemeinsam gegen die Krise!" ab 23. März 2020 montags bis freitags um 10:00 Uhr in SAT.1ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR Factual & SportsMichael UlichTel. +49 [89] 9507-7296Michael.Ulich@ProSiebenSat1.comBildredaktionClarissa SchreinerTel. +49 [89] 9507-1191Clarissa.Schreiner@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/4551244