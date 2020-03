Boston (www.aktiencheck.de) - Tim Graf, Head of Macro Strategy bei State Street Global Markets und Benjamin Jones, Multi Asset Research bei State Street Global Markets, kommentieren die aktuelle Entwicklung in Wirtschaft und Finanzmärkten: LICHT AM HORIZONT Tim Graf, Leiter der Makrostrategie für EMEA bei State Street Global Markets: Fast schneller, als ich das tippen könne, würden die Regierungen auf die Forderungen nach extremen Maßnahmen hören, und die Zentralbanken würden Schritte unternehmen, um die traditionellen Maßnahmen zur Begrenzung des geldpolitischen Stresses zu begrenzen. ...

