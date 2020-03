Papiere von Airbus sind am Mittwoch im Zuge der Coronavirus-Krise auf den tiefsten Stand seit 2016 abgesackt. Dabei verloren sie über 15 Prozent und weiteten den Kursverlust in der angespannten Börsenphase auf über 60 Prozent aus. Analyst David Perry von der Investmentbank JPMorgan nahm seine Empfehlung für die Papiere des Flugzeugbauers in einer negativen Branchenstudie zurück und stampfte sein Kursziel auf 68 Euro ein. Perry sieht aktuell den schärfsten Rückgang des Flugverkehrs in der Geschichte. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...