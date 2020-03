Die Schließung der Ladenlokale in den USA dürfte bei vielen McDonald's-Kunden auf wenig Verständnis stoßen. Diesen Schluss legen jedenfalls die jüngsten Zahlen aus der amerikanischen Gastronomie nahe. Die Frage, die sich nun stellt: Bleiben die Kunden auch in den harten Zeiten Big Mac und Pommes treu?Zu Hause bleiben in Zeiten des Coronavirus? Für viele undenkbar, wenn es um Essen und Trinken geht. Von Ende Februar bis zum 7. März kletterte die Zahl der McDonald's-Besucher im Vergleich zum entsprechenden ...

