Die Verluste am deutschen Aktienmarkt gehen weiter: Bis zum Mittag fällt der DAX zur Wochenmitte um weitere 5 Prozent und steht damit bei rund 8.490 Punkten - zu groß sind die Sorgen der Anleger angesichts der Folgen des Coronavirus. Die bisherigen Maßnahmen von (geld-)politischer Seite scheinen DAX & Co. vorerst nicht stützen zu können - und so befinden sich die Märkte weltweit gerade in einer verzwickten Lage: Einerseits eine spürbare Rezession, andererseits eine annähernde oder reale Nullzinspolitik ...

