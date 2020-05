In den vergangenen sieben Wochen haben 33 Millionen Amerikaner ihren Job verloren, am Donnerstag ist diese Zahl offiziell um weitere drei Millionen gestiegen. Zusammen mit warnenden Äußerungen der US-Notenbank vor den Auswirkungen der Coronakrise am Mittwoch und der zunehmenden Gefahr eines erneuten Handelsstreits zwischen China und den USA ziehen sich viele Anleger aus dem Markt zurück. Der Dow Jones dürfte mit einem Minus um 250 Punkte in den Tag starten. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie ...

